Familienkonzert zum Stadtfest

Der Löwe erwacht nach einem Mittagsschlaf in seinem Palast und will sich gerade auf den Karneval der Tiere am Abend vorbereiten – doch was ist das? Seine Krone ist verschwunden! Der König der Tiere macht sich auf die Suche und wird dabei von weisen Orakelschildkröten, aufmerksamen Kängurus, Sherlock Fuchs und seinem Wattwurm Watson sowie vielen anderen Tieren unterstützt. Wird er seine Krone rechtzeitig vor Beginn des Karnevals wiederfinden? Bestimmt nur, wenn das Publikum bei der Suche nach dem Dieb mithilft. Schon seit 1997 ist Juri Tetzlaff eines der bekanntesten und beliebtesten Gesichter des Kinderfernsehkanals KiKA. Seit 2001 moderiert er zudem mit großer Leidenschaft Konzerte für Kinder. Nun hat er einem echten Klassiker des Genres mit einer Textfassung aus seiner Feder neues Leben eingehaucht. Tetzlaff verwandelt den „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns kurzerhand in eine aufregende Kriminalgeschichte, die er selbst gewohnt spannend und mitreißend erzählt. Eine Hauptrolle übernehmen dabei natürlich die beliebten tierischen Musikstücke aus der zoologischen Fantasie, vom Einmarsch des Löwenkönigs bis zum elegant auf dem Wasser dahingleitenden Schwan. Das Konzert dauert ca. eine Stunde und ist geeignet für Zuschauer ab fünf Jahren.

Im Anschluss an das Konzert kann rund um die Kulturhalle weiter gefeiert werden, denn an diesem Abend wird das Süßener Stadtfest eröffnet. Es gibt Darbietungen von Straßenkünstlern, Musik, Essen und Getränke. Auch der traditionelle Fassanstich darf an diesem Abend nicht fehlen.