Erich Kästners 13 Monate

Anfang der fünfziger Jahre erhielt Erich Kästner von einer Zeitschrift den Auftrag, einmal im Monat ein Naturgedicht zu schreiben. So entstanden diese dreizehn Gedichte eines Großstädters für Großstädter. Gedichte, in denen Kästner mit viel Witz und Poesie die Natur lebendig werden und den ewigen Kreislauf der Jahreszeiten sichtbar werden lässt. Martin Seidler, Redakteur und Moderator beim SWR, hatte die Idee, diese Gedichte auszumalen mit Stimme und Musik. Schnell fand er den Weg zum Pianisten Peter Grabinger, der den musikalischen Pinsel in die Hand nahm um passend zu den Jahreszeiten zu komponieren oder die Werke großer Komponisten in das musikalische Gesamtbild einzufügen. Um eine Dimension erweitert wird dieses Programm, wenn daraus eine literarisch-musikalische Weinprobe wird. Michael Lehmann von WEIN-MUSKETIER Salach und Göppingen wird korrespondierende Weine zu den Jahreszeiten vorstellen und probieren lassen. So wird der Abend zu einer Genussreise für alle Sinne.