"Juhuu, meine Frau wird Oma!" - Heinrich del Core in Tauberbischofsheim

Wenn Heinrich Del Core in seinen roten Schuhen seine Alltagsgeschichten erzählt, dann möchte man ausrufen: „Hör mir auf! Das ist doch nie und nimmer passiert, das hat er sich doch nur ausgedacht!“ Aber all diese Begebenheiten, über die wir so ungläubig und herzhaft lachen können, sind von ihm original selbst erlebt. Heinrich Del Core ist ein Magnet, der skurrile Alltagssituationen anzieht und die er uns dann mit seinem unnachahmlich knitzen Charme präsentiert.

Und jetzt ist es so weit. Heinrich wird Opa und viel wichtiger: seine Frau wird Oma! Darauf hat sie sich schon so lange gefreut! Die neue Situation stellt alles auf den Kopf, von heute auf morgen ist Del Cores Welt eine andere. Er kauft einen Kinderwagen, der so viel kostet wie früher ein Mofa, und heute ein Thermomix. Er lädt für seine Frau Baby-Apps herunter und backt für familieninterne Kaffeekränzchen Mutterkuchen. Opa hört sich für Heinrich schon alt an? Weil er fühlt sich definitiv noch jünger - außer morgens beim Aufstehen. Seine Gelenke machen da manchmal Geräusche...Aber seine Frau baut ihn immer auf und sagt, Du bist noch knackig. Seine Frau hat diese Sorgen gar nicht. Sie sagt Oma ist wie Mama - nur in schee. Überhaupt hat sich seine Frau um das Älter werden nie Gedanken gemacht. Sie hat mal den Kindern einen Zettel hingelegt: „Sind auf dem Friedhof“ Und Heinrich hat dann drunter geschrieben: “Kommen aber wieder“. Dann wird auch noch geheiratet, gleich zwei Hochzeiten werden gefeiert.

Doch trotz aller Veränderungen in seinem Leben ist dieses Programm ein typischer Heinrich-Del-Core-Abend, denn er sagt selbst: „Meine Frau wird Oma, aber ich bleib’ der Alte.“

Auszeichnungen und Preise:

