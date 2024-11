Juhuu, meine Frau wird Oma!

Heinrich Del Core ist ein Magnet, der skurrile Alltagssituationen anzieht und uns dann mit seinem unnachahmlich witzigen Charme präsentiert. Jetzt ist es so weit: Heinrich wird Opa. Oder anders formuliert: seine Frau wird Oma!

Die neue Situation stellt alles auf den Kopf. Von heute auf morgen ist Del Cores Welt eine andere. Er kauft einen Kinderwagen, der so viel kostet wie früher ein Mofa und heute ein Thermomix. Er lädt für seine Frau Baby-Apps herunter und backt für familieninterne Kaffeekränzchen Mutterkuchen. Dann wird auch noch geheiratet, umweltbewusst und vegan. Aber so richtige Freude will nicht aufkommen, wenn man das Brautpaar mit ungeschältem Vollkornreis bewerfen soll. Trotz großer Veränderungen in seinem Leben ist dieses Programm ein typischer Heinrich-Del-Core-Abend. Denn er sagt selbst: „Meine Frau wird Oma, aber ich bleib’ der Alte.“