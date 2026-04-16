Mit „DURSTIG - Die Tour” bringen Lea und Lina ihren Podcast endlich auf die Bühne. Wer die beiden kennt, weiß: Wenn es irgendwo richtig guten JUICE gibt, dann wird er hier besprochen. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge mit einer echten, juicy Geschichte aus ihrer Community.

Ob Drama im Sportverein, heimliche Liebeleien am Arbeitsplatz oder Streitereien in der Nachbarschaft - Lea und Lina schenken euch nur den allerfeinsten JUICE ein. Jetzt werden die wildesten Storys gemeinsam mit dem Publikum durchleuchtet. Freut euch auf einen Abend voller Lacher, Drama und vor allem ganz viel JUICE.

Wer schon lange durstig ist: Hier wird ordentlich JUICE gepresst!