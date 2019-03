Juicy Gay feat. MC Smook

× Erweitern Foto: www.tachelesundtarantismus.com Juicy Gay und MC Smook

Turn Up! Zeitgirls und Zeitboys aufgepasst! Heiß her geht es am 23. Juni in Heilbronn mit den Trapstars Juicy Gay und MC Smook. Zwei Söhne des Nordens bringen die Tanzfläche des Südens zum Glühen - der süßeste Rapper Deutschlands und der Netz-Performer. Salsa, Salsa, Salsa - Vibes aus Südamerika, dazu Cola mit Ice. Ob Features mit LGoony, Dexter, Money Boy oder Crack Ignaz, die Boys sind lit und die Beats knallen vom Ohr in die Füße. Feiert mit uns und den beiden! Feiert mit der Zukunft des Deutschraps!

Mehr Infos unter www.mobilat.club und www.tachelesundtarantismus.com