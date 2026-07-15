Juju ist eine der prägendsten Stimmen im Deutschrap – aufgewachsen in Berlin-Neukölln, einem Stadtteil, der eher von Herausforderungen und Druck als von Privilegien geprägt ist, hat sie sich mit ehrlichen Texten, einer unverwechselbaren Attitüde und ihrer Vielseitigkeit einen Namen gemacht, mit dem sie sich mühelos zwischen hartem Rap, melodischen Crossover-Momenten und Pop-Appeal bewegt, ohne dabei jemals an Kante zu verlieren. Sie schreibt all ihre Texte selbst und steht damit nicht nur für künstlerische Unabhängigkeit, sondern hat damit auch den deutschen Mainstream für eine neue Generation weiblicher Rap-Artists geöffnet.

Geboren 1992 in Berlin, als Tochter einer deutschen Mutter und eines marokkanischen Vaters, begann Juju bereits mit 14 Jahren, Texte zu schreiben, und feierte ihren ersten Durchbruch als Teil des Duos SXTN. Deren konfrontativer, feministischer und prägender Sound hinterließ deutliche Spuren im Deutschrap und veränderte nachhaltig die Rolle von Frauen im Genre selbst. 2019 startete Juju ihre Solo-Karriere mit dem Album „Bling Bling“, das sowohl kommerziell als auch bei KritikerInnen großen Erfolg feierte und sie als Künstlerin weit über eine Szene oder einen Moment hinaus etablierte. Das Album enthält unter anderem den Song „Vermissen“ mit Henning May, für die Juju als erste deutsche Rapperin eine Diamant-Auszeichnung erhielt.

Mit mehreren Nummer-eins-Hits, einem MTV Europe Music Award als „Best German Act“ und einem Katalog, dessen Einfluss bis heute nachhallt, gehört Juju weiterhin zu den wichtigsten Künstlerinnen des Genres. Nach einer längeren Pause schlägt sie nun ein neues Kapitel auf – mit derselben Präzision, Bandbreite und kulturellen Relevanz, die sie seit Beginn ihrer Karriere auszeichnet.