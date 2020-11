Die Original Juke Box Heroes

Jeff Brown gründete die Band 2005. Die Idee der Gruppe war, eine Band von Original Glam Rock-Superstars mit langjährigen Mitgliedern bekannter Glam Rock-Bands zu präsentieren und eine Show von Seventies-Klassikern zu liefern, die Musikgeschichte geschrieben haben. Erleben Sie Songs wie „Ballroom Blitz“ und „Fox on the run“ von der Band SWEET, „Coz I Luv You“ und „My Oh My“ von SLADE, „Bye Bye Baby“ von BAY CITY ROLLERS, „Angel Face und „Come on“ von der GLITTERBAND, „Chicago Night Died“ und „Billy Don’t Be A Hero“ von PAPERLACE, „Get it on“ und „Hot Love“ von T-REX.

Jeff Brown – Ex Sweet Phil Hendriks – Ex Bay City Rollers Ian Twynham – Mud Pete Phipps – Glitterband Philip Wright – Paperlace Dave Major – T- Rex Passend benannt, sind die Original Jukebox Heroes eine Live-Action, ein spektakuläres Select-a-Disc-Erlebnis, das Sie zurück in die Zeiten von Glitter und Glamrock katapultieren wird! Die Show ist vollgepackt mit Glam Rock-Klassikern und einem spektakulären visuellen Genuss, der das Publikum begeistert hat und alle Gäste standen vom ersten Moment, auf den Stühlen und haben mitgesungen. Damit waren die Original Jukebox Heroes mit der 1. Tournee in Deutschland, im Januar 2020, sehr erfolgreich. Die Band kommt wieder zurück, mit neuer Hitliste und veränderter Besetzung. Alles 100% live, immer!