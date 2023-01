Jules Verne/Sophie Reyer - 20.000 Meilen unter dem Meer

Vernes weltberühmter Roman ist ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur.

Die Autorin Sophie Reyer schreibt eine Theateradaption für die Junge BLB. Meeresforscher Aronnax soll ein Seeungeheuer jagen und landet dabei an Bord von Kapitän Nemos U-Boot. Eine atemberaubende Weltreise unter Wasser beginnt: Spannung pur!

Jules Verne (1828-1905) gilt als Begründer der Science-Fiction-Literatur. Er war ein Visionär mit zukunftsweisender Vorstellungskraft. In seinen Büchern nahm er viele technische Errungenschaften wie das U-Boot und die Mondrakete vorweg.

Sophie Reyer, 1984 in Wien geboren, studierte Germanistik und Komposition in Österreich und Szenisches Schreiben bei uniT. 2017 promovierte sie in Philosophie. Sie schreibt Lyrik, Prosa und Libretti sowie Stücke für Kinder und Jugendliche und erhielt bereits zahlreiche Preise und Stipendien. Für ihr Stück Anna und der Wulian, das 2014 an der Jungen BLB uraufgeführt wurde, erhielt sie den Förderpreis Nah dran!.

Mit: Alexander Braun, Frederik Kienle, Hannah Ostermeier, Luis Volkner, Inszenierung: Arne Retzlaff, Bühnenbild: Tilo Schwarz, Kostüme: Kerstin Oelker