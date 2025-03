Juli Gilde & Band

Juli Gilde ist Musikerin aus Berlin. Genauer gesagt aus Französisch Buchholz, liebevoll auch French Bookwood genannt. 2022 veröffentlicht sie ihre erste, gleich- namige EP, 2023 folgen mit der Miniplatte „Euphorie und Panik!“ und der Single „Rosarot“ weitere schimmernde Indie-Pop- Songs, die sich manchmal nach Phoebe Bridgers, 2raumwohnung oder auch Wir sind Helden anhören.

Julis Texte sind wortgewandt, poetisch und werfen dabei Bilder und Farben in die Welt, die man noch nie gehört aber schon tausendmal gefühlt hat.

Momentan arbeitet Juli an ihrem Debütalbum “IT’S HARD TO BE A BLIZZARD”, welches laut und leise, bunt leuchtend und vor allem wundervoll wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Produziert und geschrieben mit Musiker:innen wie Chris Trumpf, Jeremias Heimbach, Jens Eckhoff, Andi Fins und natürlich von der Künstlerin selbst, atmet diese Sammlung von Songs wie ein zirpendes Feld im Spätsommer oder der erste Abend auf dem Jahrmarkt, wenn zwischen Zuckerwatte und Gruselkabinett die Achterbahn blitzend gen Sternenhimmel fährt.

Preis

Abendkasse 21 € Vorverkauf 18 € Ermäßigung (Schüler*innen/Studierende) 3,00 €