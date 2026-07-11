Schneestürme, Achterbahnen, Dinosaurier: Indie-Musikerin Juli Gilde schreibt Songs, die zart und laut, bunt und verblüffend, lyrisch oder launisch sind.

Mit Vorbildern wie Phoebe Bridgers, Wir sind Helden und Adrianne Lenker, schimmert ihre Musik in unterschiedlichsten Farben und Kulissen, trifft aber immer mitten ins Herz und verzaubert Zuhörende zum Beispiel mit ihrem unlängst erschienenen Debut-Album “it’s hard to be a blizzard”.