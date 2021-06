Seit ihrem Debüt als Neunzehnjährige in der New Yorker Carnegie Hall gehört Julia Fischer zu den gefeierten Stars der Klassik.

Ihr virtuoses, makelloses Spiel ist dabei nie Selbstzweck, sondern dient allein der Musik. In den vergangenen Jahren hat sich die in München geborene Geigerin alle Konzertpodien dieser Welt erobert. Kongenialer Orchesterpartner von Julia Fischer ist hierbei oft die Kammerakademie Potsdam, eines der bedeutendsten Kammerorchester Deutschland und gerühmt für seine brillanten Interpretationen. Dritter im Bunde ist diesmal der Ausnahme-Bratschist Nils Mönkemeyer.

Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonia concertante steht am Ende einer »Experimentalreihe«. Bis 1779 hatte er verschiedene Konzerte für mehrere Soloinstrumente komponiert. Die Sinfonia concertante KV 364 ist dabei so etwas wie die Apotheose eines Konzerts für zwei Streichinstrumente. Violine und Viola scheinen eine innere Zwiesprache zu halten. Die Musik der ersten beiden Sätze bestimmen Sehnsucht und tiefgründige Melancholie, denen Soloinstrumente und Orchester im Presto-Finale hochvirtuos entfliehen. Als Pjotr I. Tschaikowski zu Weihnachten eine Gesamtausgabe von Mozarts Werken erhielt, schrieb er: »Ich hätte mir kein schöneres Geschenk wünschen können, denn Mozart ist mein Gott«. Tschaikowskis Serenade für Streichorchester ist eines seiner berühmtesten Orchesterwerke geworden. Das Stück ist eine gelungene Mischung aus Mozartscher Leichtigkeit, deutsch-romantischer Innigkeit und französischer Eleganz. Im Finale dringt mit dem »Tema Russo« in Form zweier Volkslieder das russische Element durch. In einer gelungenen Verschmelzung schließt sich der Kreis von der eleganten Musiksprache des 18. Jahrhunderts zur kraftvollen russischen Volksmusik.