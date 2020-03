Julia Kadel Trio – "Kaskaden" Tour 2020

Mit "Kaskaden" hat das Julia Kadel Trio am 6. September 2019 sein drittes Album veröffentlicht und präsentiert sich stolz mit MPS (Musik Produktion Schwarzwald) als neuem Labelpartner an seiner Seite.

Dabei hat sich das Traditionslabel einen neuen Act an Bord geholt, der sich nicht verpflichtet fühlt, den großen Namen der Jazzgeschichte nacheifern zu müssen, sondern komplett in der Gegenwart steht. Dynamisch, unkonventionell, authentisch. Denn die drei selbstbewussten "Freigeister mit großer Klangfantasie" (AZ) verfolgen ihre achtjährige gemeinsame Spielerfahrung und ihre Eigenarten hierbei konsequent weiter. Sie strotzen dabei nur so vor neuen Ideen, "originäre Klangfarben (…) auf dem schmalen Grat zwischen Harmonie und Atonalität" (FAZ). Kadel und ihre Wegbegleiter Steffen Roth (Drums) und Karl-Erik Enkelmann (Bass) gehen diesmal noch ein Stück weiter darin, ihre Erlebensrealität in der Musik zu leben. Anerkennung und Rückenwind erhält das Trio zudem durch die Initiative Musik, die das Trio in diesem Jahr in vielfältiger Weise fördern wird.

"Kaskaden" wurde nicht nur analog aufgenommen, sondern auch an einem Ort, der passender nicht sein könnte. Ein Ort, der für so manchen MPS-Fan eine kleinen Sensation darstellen mag, da die Aufnahmen des Julia Kadel Trios nach 35 Jahren die erste Produktion des Labels in dem historischen MPS-Studio im Schwarzwald darstellt. Ein Ereigniss, über das auch der Spiegel berichtet hat. "Er war reich an künstlerischem Spirit, vergleichbar mit legendären Konzertbühnen, die oft bespielt wurden", so Kadel über diesen Ort. "Ich setzte mich an den Flügel und merkte wie ich in Geschichte schwimme."

Das Ensemble um die Berliner Pianistin machte in den vergangenen Jahren bereits öfter von sich reden: 2015 wurden sie für den Echo Jazz in der Kategorie "Newcomer des Jahres" und Kadel zudem als "Instrumentalistin des Jahres" nominiert. Es folgten zahlreiche nationale wie internationale Konzerte in Ländern wie Ungarn, Frankreich und Norwegen sowie Konzerte in der Philharmonie Essen und beim NDR Hamburg. 2018 zählte das Trio zu den wenigen Acts, die beim exklusiven "Piano Day Festival" in der Elbphilharmonie auftraten. Im gleichen Jahr portraitierte die Jazzthing Kadel als eine der zehn deutschen "Tasten Top Ten" im Rahmen des "neuen deutschen Jazzpiano-Wunders".

Besetzung: Julia Kadel (p, comp); Karl-Erik Enkelmann (b); Steffen Roth (dr)