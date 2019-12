In ihren Zeichnungen und Collagen erzählt Julia Keppeler absurde Geschichten. Früher hat sie experimentelle Klangcollagen und Punk gemacht, in letzter Zeit experimentierte sie mit Kurzanimationen. Teilweise besteht eine Arbeit nur aus einem Satz und einer Krikkelei auf einem Stück Papier. Das Geniale an ihren Arbeiten ist das Absurde, Bescheuerte, die Poesie im Stumpfen. Man begegnet in ihren Welten Vögeln, die an Kneipentheken Bier trinken, Menschen, die sich gegenseitig Regenbögen in den Mund kotzen, einäugigen Außerirdischen, die gemeinsam das Ende der Welt willkommen heißen. Das Erzählen einer Geschichte bekommt hier etwas einzigartig Plakatives und gibt den Arbeiten einen Meme - Charakter, die Sprache unserer Zeit, Bild und Text.