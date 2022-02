Julia Neigel & Band

× Erweitern Julia Neigel

Die deutsche Ausnahmesängerin Julia Neigel meldet sich nach 9 Jahre Pause mit einem Paukenschlag zurück. Das im August 2020 erschienene neue Album „Ehrensache“ stieg gleich auf Platz 13 der Deutschen Album Charts ein.

Großartig, Rockig, Dynamisch, Powerful, Abwechslungsreich, Zeitgemäß – so die Schlagworte der Kritiker.

Eigentlich war eine Hallen-Tour zum neuen Album geplant, doch Corona machte einen Strich durch die Planungen. Übrig geblieben ist 2020 nur die Release-Show zum neuen Album auf den Dresdner Jazztagen.

Dort wurde auch das Live-Video zur Single “Tief in meiner Seele” aufgenommen, das einen guten Eindruck der neuen Show vermittelt.

Ihre neue Band strotzt vor Kraft und Spielfreude. Bringt ihre Klassiker wie “Sehnsucht”, “Weil ich Dich liebe”, “Frei für Ewig” oder ”Schatten ander Wand”, mit viel Druck und Leidenschaft auf die Bühne. Eine großartige

Show mit einer der besten Rocksängerinnen Deutschlands. Julia ist u.a. auch die neue Sängerin bei der Ostrock-Legende „Silly“ und auch Teil der Rock-Legenden Tour.

Line Up:

Uwe Fischer Gitarre (u.a. Maschine – Dieter Birr)

Dennis Hormes Gitarre (u.a.The Boss Hoss)

Rainer Scheithauer Keyboard (u.a. Gr nemeyer)

Raoul Walton Bass (u.a. Westernhagen)

Moritz Müller Drums (u.a. Gianna Nannini)

die musikalischen Leistungen vielfach mit Preisen für Gesang, Texte und Musikproduktionen geehrt wurde, all das aus, was sie zu sagen und zu singen hat, ohne Rotstift im Kopf, ohne selbstauferlegte Zensur. Dafür aber mit der ihr eignen charismatischen Ausdrucksstärke, ihrer mehr als dre Oktaven umfassenden Stimme, dem intuitiven Gefühl für große Melodien, für Timing, Rhythmus, Dynamik. 14 Songs lang - davon 11 aus ihrer eigenen Feder, plus drei kompositorische Kooperationen mit beispielsweise Martin Tingvall - variiert sie Tempo und Stimmung, singt über das, was sie bewegt und wofür sie mit ihrem guten Namen steht. Ehrensache sei ein "Sammelsurium aus Gefühlen, Beschreibungen, mit viel Poesie und nicht immer zwangsläufig damit verbundener Realität" erläutert sie.

Julia Neigel öffnet mit Ehrensache also ein neues Kapitel ihrer großen Schaffenskraft, ein Album zum Hören und Tanzen, zum Genießen und Nachdenken, für die leisen Momente des Lebens ebenso wie für Zeiten von Ausgelassenheit und Freude. Neben ihrer neuen Rolle als Gastsängerin der Kultgruppe Silly ("Ich liebe diese Band") ist sie jetzt also auch wieder in eigener Mission unterwegs. Und diese klingt genauso mitreißend wie alles andere, was aus ihrer kreativen Musikerseele kommt. Ehrensache!