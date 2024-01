Julia Perminova Trio

Leicht und schnell dahingleitende Pianoläufe, eine organisch pulsierende Rhythmusgruppe, Tempo- und Stimmungswechsel, Musik, die weiter und ins Offene führt.

Mit ihrem jüngsten Album „Freedom“, aufgenommen im Ludwigsburger Bauer-Studio, hat die aus Sibirien stammende Pianistin Julia Perminova ein beeindruckendes und reifes Werk vorgelegt, das sie jetzt zusammen mit dem Bassisten Josef Zeimetz (Dresden) und dem portugiesischen Drummer Louis Possollo live präsentiert.

Im Alter von vier Jahren hat Julia Perminova im sibirischen Tjumen mit dem Klavierspielen begonnen, hat ab 2013 in Moskau Klavier studiert und an der Gnessin Academy of Music ihren Abschluss gemacht. Nachdem sie noch in Moskau ihr erstes Album „Revival“ aufgenommen hat, folgte 2018 der „Umzug nach Europa“. Hier Fortsetzung der Ausbildung am Jazzinstitut in Berlin und am Konservatorium in Amsterdam, wo sich auch ihr aktuelles Trio zusammengefunden hat.

Ihre Musik – eine Mischung aus Jazz, Popeinflüssen und Anklängen aus Klassik und Fusion. Die Freiheit der Menschen ist das große Thema von Julia Perminova. „… she wants to give hope to people, who are not able to live their lives freely … especially to those, living with war and repression ...“ – das steht auf ihrer Homepage.

Der Auftritt dieser Pianistin und Komponistin mit ihrem Powertrio verspricht große Gefühle.