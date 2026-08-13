Julia Perminova und Tatiana Nova

Poetische Bilder wie Aquarelle auf dem Piano gemalt, eine Stimme, in der Wärme, Energie und die ganze Welt mitklingt.

Tatiana Nova und Juliana Perminova gründeten 2022 ein einzigartiges Duo mit einem neuen, ganz eigenen Klangkosmos.

In Russland ausgebildet sind sie beide seit einigen Jahren in Europa zuhause. Getroffen haben sie sich im Rahmen des Programms `FocusYear` am Jazzcampus in Basel, leben heute in Berlin und Paris. Angetrieben von Leidenschaft für Entdeckungsreisen und kulturelle Vielfalt, verschmelzen in ihrer Musik klassische russische Motive mit Folklore und Jazzharmonien. 2024 ist das gemeinsame Album ‚Echoes of Home‘ erschienen. Live und in der außergewöhnlichen Atmosphäre des BechsteinCentrum verspricht die Musik dieses Duos einen Hochgenuss.