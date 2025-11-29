Julia Schröter Band

Stilsicherheit, Wandelbarkeit und Improvisationsfreude – damit bestechen die Musiker um Frontfrau Julia Schröter und wirbeln die altgediente Jazz-Szene gehörig auf!

Mutig nimmt sich die Combo seltenen Jazz-Raritäten ebenso an wie alten Klassikern und neuen Hits. Hinzu kommen temperamentvolle musikalische Kostbarkeiten aus Brasilien sowie anspruchsvolle Eigenkompositionen aus der Feder von Julia Schröter selbst. Lassen Sie sich verzaubern von jazziger Spielfreude auf höchstem Niveau!