Julian Adler und Jan Lammert bringen Fernblick-Pop in die LUKE. Und das mit einem "Miniband"-Sound, denn die beiden haben einiges im Gepäck - sowohl was ihr Equipment als auch was ihre Musik betrifft. Während der eine singt und mit seiner Gitarre Akkorde sowie Percussion-Beats in seine Loop Station spielt, drückt der andere nicht nur Piano-, sondern auch Moog-Bass-Tasten. Auf diesem groovig souligen Klangteppich singt Julian Adler seine Texte, in denen er mal weit hinterm Horizont und mal ganz bei sich ist.