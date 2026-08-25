Julian Costello German Quartet

„And All the Birds Were Set Free“ ist das aktuellste Album des Londoner Saxophonisten Julian Costello.

Mit Maximilian Suhr an den Drums, Oliver Poppe am Klavier sowie dem Bassisten Martin Gruet geht Julian Costello im Herbst 2024 auf Deutschland-Tournee. Das Quartett präsentiert dabei sowohl Kompositionen aus dem neuem Album sowie weitere Eigenkompositionen und Bearbeitungen.

Der Jazzkritiker Sammy Stein von Jazz in Europe schrieb einst: "Julian Costello is a sax lyricist, telling his stories of life’s ups and downs with perfect alteration of tone to impart strength, humour and even frailty…“

​Julian Costello lebt und arbeitet in London als Musiker, Komponist und Dozent. Er schreibt Musik für verschiedene Ensembles und nimmt das Leben dabei immer mit der nötigen Portion Humor, was sich auch in seiner Musik widerspiegelt. So auch in seinem neuen Album. Er stellt fest, hinterfragt, fantasiert, natürlich und naturgebunden. „Why“ stellt die Frage: Warum lieben wir? Wenn du das Land wärst, wäre ich der Himmel. In „And All the Birds Were Set Free“ sind die Musiker die Vögel. Frei!

Mit Julian Costello Saxophon, Maximilian Suhr an den Drums, Philip Andronic am Vibraphon und Johannes Schauer (Bass)