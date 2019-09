Nach Tatort Lichtenstein der neue Regionalkrimi von Julian Letsche! Magdalena Mertens und Sascha Gross ermitteln diesmal in einem großen Reutlinger Entsorgungsbetrieb. Inmitten des Mülls wird die übel zugerichtete Leiche des stellvertretenden Geschäftsführers gefunden. Dessen Frau, die Umweltstaatssekretärin Gruibinger-Hess, gibt in einem Zeitungsinterview bekannt, dass ihr Mann einem beispiellosen Giftmüllskandal auf der Spur war. Besonders pikant an der Sache ist, dass Gruibinger-Hess als designierte Nachfolgerin des Ministerpräsidenten gilt … Julian Letsche, geboren in Undingen, begann nach der Schule eine Ausbildung als Zimmermann. Er ging zunächst auf die Walz und machte sich später in seinem Heimatort mit einem Holzbaubetrieb selbstständig. Aus einer Laune heraus eröffnete er mit mehreren Kumpels die Musikkneipe „s'Fabrikle", in der auch die Irish Folk Band „Lads go Buskin" entstand, wo Letsche bis heute mitspielt. Für die Krimilesungen wurden Lieder eigens hierfür komponiert und einstudiert.