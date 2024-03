Julian Pfoertner "Dreaming Wide Awake - Live 2024"

Julian Pfoertner kommt mit seiner EP-Release Tour "Dreaming wide awake" für ein besonderes Konzert in seine Heimat!

Bekannt als Zweitplatzierter bei "The Voice of Germany" und mit seiner ersten Solo-EP im Repertoire, verspricht dieses Konzert ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Julian's musikalische Reise begann vor 23 Jahren mit einer Gitarre in der Hand und einem unerschütterlichen Traum. Seitdem hat er auf regionalen Bühnen sowie internationalen Festivals sein Publikum verzaubert. Von Norditalien bis zu den USA hat er als Straßenmusiker und in Clubs sein Talent unter Beweis gestellt.

Von Pop bis hin zu Folk und Country wird euch viel geboten: Lasst euch dieses Heimspiel auf keinen Fall entgehen!