Julian Pyhrr

Spannung, Schönheit, Stunts und Sensationen! Eine Zaubershow wie man sie aus Las Vegas kennt. Atemberaubende Zaubertricks und spektakuläre Illusionen in einer aufwendig choreografierten Show.

Aufsehenerregendes Illusionstheater mit grandiosen Spezialeffekten! Eine Zaubershow der Extraklasse für Groß und Klein.

Gemeinsam mit seinen reizenden Assistentinnen, den Queens of Magic, überrascht er in seiner Show mit sensationellen Illusionen – das Publikum ist hautnah dabei. Ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie!

Das preisgekrönte Magier-Talent gilt als einer der jüngsten-professionellen unter den internationalen Stars der Magie und war bereits Finalist in der TV-Aufzeichnung „The Greatest Talent“ und überraschte mit einer Show der Extraklasse nicht nur die Fach- und Promi-Jury, sondern auch den Vorstand des magischen Zirkel von Deutschland bei den deutschen Jugendmeisterschaften der Zauberkunst 2022. Im Jahr 2022 war er mit einem eigenen Showauftritt in Las Vegas zu sehen und Hauptakteur der erfolgreichen Show „Magic Music Night“ in Rust. Ein einmaliger Showabend voller actiongeladener Illusionen in Zusammenspiel mit atemberaubender Live-Musik.

Im Oktober kommt er nun erstmals nach Ludwigsburg und es geht um überwältigende Tricks, die die Zuschauer in dieser spannungsgeladenen Show mehr als zum Staunen bringen. Im Oktober im Scala Ludwigsburg – mit geöffneten Augen träumen.