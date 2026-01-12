MAGIC FROM VEGAS.

Der charismatische Magier und Illusionist Julian Pyhrr präsentiert ein grandioses Illusionsspektakel! Mit seiner brandneuen Show „Magic From Vegas“ kommt er nach Ludwigsburg.

Spannung, Schönheit, Stunts und Sensationen! Eine Zaubershow wie man sie aus Las Vegas kennt. Atemberaubende Zaubertricks und spektakuläre Illusionen in einer aufwendig choreografierten Show. Aufsehenerregendes Illusionstheater mit grandiosen Spezialeffekten! Eine Zaubershow der Extraklasse für Groß und Klein.

Gemeinsam mit seinen reizenden Assistentinnen, den Queens of Magic, überrascht er in seiner Show mit sensationellen Illusionen – das Publikum ist hautnah dabei. Ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie!