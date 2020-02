Juliana Blumenschein Quartett

Aus vielen gemeinsamen musikalischen Erfahrungen und aus der dabei entstandenen Freundschaft formte sich 2018 die Band um die deutschbrasilianische Sängerin Juliana Blumenschein. Herzergreifender Gesang, mal auf Englisch, mal auf Portugiesisch und energiegeladene, instrumentale Passagen ergänzen einander zu einer spannungsreichen Mischung aus brasilianischen Rhythmen mit modernen Jazzklängen. Juliana Blumenscheins Kompositionen sind eine farbenfrohe Mischung aus starken Melodien, Rhythmen und Stimmungen, die von ihrer Band ausdrucksstark weiterentwickelt werden. Ihre Texte beschreiben Szenen und erzählen Geschichten, die jeder Aufführung eine sehr persönliche Note verleihen. Mit Florin Küppers an der Gitarre, Jan Dittmann am Kontrabass und Jonas Esser am Schlagzeug fesselt diese Band ihr Publikum mit einem frischen und einzigartigen Sound.

Juliana Blumenschein - Gesang

Florin Küppers - Gitarre

Jan Dittmann - Kontrabass

Jonas Esser - Schlagzeug