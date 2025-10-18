Juliane Braun: Freiheit 50+

Das außergewöhnliche Duo „Erleuchtendes Kabarett“ hat für seine bezaubernden Shows „Sinn und Sinnlichkeit 50+“ und die „Suche nach dem Glück 50+“ schon viel Applaus bekommen.

Im Herbst präsentieren sie das dritte Programm „Freiheit 50+“ unter der Regie von Holger Ptacek.

Juliane Braun ist ihrem Ruf als Bühnenkünstlerin erst in ihren Fünfzigern gefolgt, um dann aber mit ihrer Bühnenpartnerin und Vollblutmusikerin Nicole Winter gleich ein neues Genre zu erfinden: Das erleuchtende Kabarett.

Jenseits von Ü-50 gibt es diese Klassentreffen, schon fast eher Wettbewerb: „Ich seh noch immer super aus, hab voll Karriere gemacht und ab und zu einen jüngeren Mann im Bett … und ihr?“ In einem lustigen Sing-Spiel präsentiert Juliane Braun mit viel Selbstironie und großer Wandlungsfähigkeit herrlich überzogene Frauentypen, die allein schon durch ihre originellen und detailreich ausgearbeiteten Outfits eine große Kraft entwickeln. Erfrischend spritzig, ideenreich und mit großer Spielfreude persifliert sie typische Ü-50 Klischees: übermotivierte Aktionistinnen, überspannte Therapeutinnen oder ambitioniert-emanzipierte Kämpferinnen, die den Verteidigungsdienst fürs eigene Land zum neuen weiblichen Lebenssinn ausrufen. Die fokussierende Kraft durch Entgiftung, Yoga und die neue „Freiheit 50+“ machen dabei nicht nur die Zungen scharf, sondern auch Mut, in der Rolle einer Burlesque-Tänzerin viele Hüllen fallen zu lassen.

Als ehemalige PR-Chefin in der Lichttechnik und als praktizierende Yogalehrerin lässt Juliane Braun den Bühnenraum in ihrem ganz eigenen Licht strahlen. Das kann man sehen, hören aber auch spüren. Da kann ein gemeinsames Anti-Aging-Wochenende im Detox-Center schon mal Energien jeglicher Couleur freilegen. Und mit einer Tantra-Therapeutin in der Gruppe ist Erleuchtung garantiert!

Dramaturgisch sehr spannungsreich Nicole Winter am Klavier: mal begleitet sie leise untermalend, mal singt sie ganze Nummern im Dialog mit Julianes Bühnenfiguren.