Juliane Braun Sinn & Sinnlichkeit 50+

Das Leben könnte so schön sein, wäre da nicht die gnadenlose Mephistola. Nichts ist gut genug für den Geist, der stets verneint! Grauhaarige Frauen, die Spaß an Erotik haben? Um Himmels Willen! Wie wär’s mit einer Sterbegeldversicherung 50+ für den würdigen Abgang?

In ihrem neuen Programm schlüpft Juliane Braun wieder lustvoll in viele Kostüme und Rollen. Mit fulminanter Wandlungsfähigkeit und intelligenter Komik nimmt die ehemalige Managerin und praktizierende Yogalehrerin jetzt als Kabarettistin Selbstoptimierungen im Berufs- und Privatleben aufs Korn. Ob auf Kreuzfahrt oder in der bayerischen Heimat, in Indien oder im Kloster: Gesucht werden Sinn und Sinnlichkeit in der zweiten Lebenshälfte.

Die Pianistin Nicole Winter macht die facettenreiche Show mit spritzigen Kompositionen und Improvisationen zu einem Musik-kabarett der Extraklasse. Die gebürtigen Münchnerinnen (Jahrgang 1963) kennen sich aus Kindertagen und stehen seit 2017 als Duo erfolgreich auf der Bühne mit ihrer „Suche nach dem Glück 50+“.