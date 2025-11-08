Comedyshow - „Was hat das mit uns zu tun?“

Dieser philosophischen Frage stellen sich Julien Damstra und Joni Zwick in ihrem Doppelsolo. Dabei präsentiert jeder Künstler 45 Minuten aus seinem Soloprogramm.

Der Stand-up-Comedian Joni Zwick nimmt sie mit auf einen holprigen und überaus unterhaltsamen Ritt durch seine Gedanken. Durch die Mischung aus Social Awkwardness und seiner „sympathischer junger Mann“-Art fühlt es sich beim Zuhören so an, als würde man seinem besten Freund zuschauen, wie er auf Glatteis ausrutscht. Man möchte nicht mit ihm tauschen, ihm aber gerne zuhören. Die Hauptsache ist, man lacht gemeinsam.

Julien Damstra ist ein Comedian mit Hang zum schwarzen Humor.

Von seiner Art irgendwo zwischen Dorfkind und Kleinstadt-Hipster spricht er über das Leben in seinen 30ern. Obwohl er auch über die ernsten Themen des Älterwerdens spricht, bringt er das Publikum mit zum Teil harten, aber auch mit albernen Jokes zum Lachen.