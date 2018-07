Juli´s Zappel Klatsch Sing Swing Tröt Bums Band

× Erweitern Julis Zappel

Ein lustiges Live-Konzert für kleine und große Menschen ab 2 Jahren! Bekannte Kinderlieder im neuen Gewand, begleitet von einer fröhlichen Jazz-Combo.Verkleidet euch als Hexen und Zauberer, und bringt eure Zauberstäbe mit!Nach dem Konzert haben die Kinder die Möglichkeit, die Instrumente ein wenig unter die Lupe zu nehmen, also nix wie hin!Wir freuen uns auf euch!Auf der angegebenen Homepage gibt´s was zum reinhören!Mit: Julia Miller-Lißner am Mikro, Lev Lourie am Klavier, Markus Braun am Kontrabass, Rüdiger Mayer am Schlagzeug Dauer: ca. 45 MinAlter: ab 2 Jahren