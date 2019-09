Der große Feldherr und Politiker Julius Cäsar setzte die alte römische Republik (eine Verfassung mit demokratischen Grundregeln) außer Kraft, in dem er sich selbst als Diktator einsetzte. Seine Anhänger boten ihm zudem die Krone an. In der Nacht vor der Krönung Cäsars beschließt eine Gruppe von Verschwörern um Brutus zum letzten Mittel zu greifen, um die Republik zu retten: Tyrannenmord.

Als Vertreter der republikanischen und antirepublikanischen Partei stehen sich zwei bedeutende Persönlichkeiten gegenüber: Brutus und Marc Anton. Letzterer »überredet« den moralisch integren Brutus, die Grabrede für Cäsar vor dem Volk halten zu dürfen. Mit hoher demagogischer Redekunst wiegelt er das Volk gegen Brutus und seine Gesinnungsgenossen auf. Dieses politische Manöver treibt Rom in den Bürgerkrieg, und die Folge ist, dass jede Hoffnung auf Demokratie über Jahrhunderte begraben wird.

Mit Schirin Brendel, Martina Guse, Stefan Müller-Doriat,

Stefan Maaß, Michael Ransburg, Udo Rau, Jens Woggon

Regie und Bearbeitung: Dieter Nelle

Bühne und Kostüme: Vesna Hiltmann

Video: Alexander Schmidt

Premiere am 03. Oktober 2019