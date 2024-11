Julius Fischer | Fischer for Compliments

Wow! Wirklich hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es Leute wie Sie noch gibt.

Sie sind die erste Person seit Langem, bei der ich mir das Du vorstellen könnte. Mmmh, es überkommt mich ein Schauder. Jetzt, wo wir uns näher gekommen sind, verrat ich Ihnen was: Sie haben was zwischen den Zähnen. Könnte Spinat sein. Was Gesundes. Klar. Sie achten auf sich. Find ich toll. Ich habe wirklich gerade ungemein große Lust, mich mit Ihnen einen ganzen Nachmittag lang zu unterhalten. Die Seele baumeln zu lassen.

Oder wir machen das abends. Nach meinem Programm. Ich erzähle ein bisschen was, dann singe ich noch was und dann quatschen wir zwei mal so richtig schön. Oder Sie bringen noch jemanden mit. Oder mehrere. Falls Ihnen das mit mir allein zu schnell geht. Fände ich auch ok. Sie haben sicher auch tolle Freunde. Na los, geben Sie sich nen Ruck. Alles andere würde auch gar nicht zu Ihnen passen.