Der 21-jährige Erdinger und Gewinner des Sinnflut Musikförderpreises bewegt sich mit seiner Musik zwischen den Genres Independent Blues, Folk und Rock & Roll Musik.

Mit erfolgreichen Songs wie "Mary Lou" oder der langsamen Ballade "Never Stop Walking" wurde Julius Höhlich und seine Band aus dem Landkreis Erding bekannt und schnell zum Publikumsliebling.

Eine Inspiration für die Lieder hat der 20-Jährige Songwriter Julius Höhlich nicht: "Ich wollte von Anfang an nicht einen bestimmten Künstler nachahmen, denn dessen Stil gibt es ja bereits. Ich versuche meinen eigenen Stil zu kreieren, deswegen sind wir auch nicht einem bestimmten Musikgenre zuzuordnen".

"Offen für Neues und zeitgleich die musikalische Auferstehung der 70er Jahre", lautet die Devise des jungen Musikers, der oft mit Bob Dylan verglichen wird. Die Modernisierung des alten Geistes der 70er Jahre, statt einer bloßen Nachahmung: Gepaart mit der rauchigen und außergewöhnlichen Stimme des Frontsängers werden gesellschaftliche Ereignisse im traditionellen Blues und Folk- Stil thematisiert. Mal rockig, mal laut, mal leise, mal langsam: Im "Old meets New" - Stil des talentierten Künstlers ist für jeden Musiklieberhaber etwas dabei.

Nach diversen umjubelten Auftritten auf dem Sparkassenfestival und dem Food - Streetfestival in Erding, erreichte Julius Höhlich mit einem Auftritt auf dem Sinnflut - Festival einen Höhepunkt in seiner jungen Karriere - am Ende wurde der Sänger mit seiner Musikgruppe nach einem Publikumsvoting mit dem Musikförderpreis ausgezeichnet.

Nun ist Julius Höhlich mit neuer Begleitung und neuen Liedern zurück: Der erste Auftritt im Erdinger Sonic Kulturhaus wurde erneut in jeder Hinsicht zum vollen Erfolg. Weitere vielversprechende Auftritte folgen.