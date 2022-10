Julya Rabinowich | Dazwischen: Wir

28. Literaturtage Esslingen am Neckar

Julya Rabinowich, geboren 1970 in St. Petersburg, lebt seit 1977 in Wien, wo sie auch studierte. Sie ist als Schriftstellerin, Kolumnistin und Malerin tätig sowie als Dolmetscherin. Mit Dazwischen: Ich veröffentlichte sie 2016 ihr erstes Jugendbuch. Es wurde u. a. mit dem Friedrich-Gerstäcker-Preis ausgezeichnet. Im Folgeband Dazwischen: Wir erzählt Julya Rabinowich, wie Madina ihren Weg in ihrer neuen Heimat findet.

Madina hat den Krieg, seine Schrecken und die gefährliche Flucht hinter sich gelassen. Endlich hat sie das Gefühl, angekommen zu sein, trägt keine schlecht sitzenden Kleider aus der Spendenkiste mehr und gehört in der Schule ganz selbstverständlich dazu. Aber dann kippt die Stimmung. Rassistische Schmierereien tauchen auf, und jeden Donnerstag skandiert eine Gruppe auf dem Hauptplatz: „Ausländer raus!“. Doch Madina beschließt, nicht wegzuschauen – und sie findet Verbündete.

Ein flammender Appell gegen Ausgrenzung und die Spaltung der Gesellschaft!

