Ein Souvenir für Dich: Über einen Zeitraum von nahezu zwei Jahren haben über 60 Autor:innen aus Mittel-, Süd- und Osteuropa in elfLiteraturhäusern nicht nur ihre aktuellen Texte vorgestellt, sondern darüber hinaus ein Souvenir mitgebracht. Diese persönlichen wie originellen Andenken stellen eine Verbindung her zwischen ihrem Schreiben, den Herkunftsgeschichten sowie den geographischen und kulturellen Räumen, die sie geprägt haben. Jedes Souvenir wurde dabei von Ekaterina Zershchikova fotografisch in Szene gesetzt; eine Auswahl ihrer Bilder ist bis Ende des Jahres im Foyer Literaturhauses zu sehen. Darüber hinaus setzen wir die Souvenirs selbst in Szene; nahezu alle Andenken sind an diesem Abend im Original zu sehen. Im Herbst erscheinen sie, ergänzt um kurze Erläuterungen der Autor:innen, im SHIFT BOOKS Verlag für Kunst- und Fotobücher – und sollten Sie nicht warten können: Der digitale Setzkasten zeigt sie schon jetzt unter literaturhaus-stuttgart.de Unter dem Titel »Utopien, Erinnerungen, Raum und Zeit« schließen wir die Reihe mit einem langen Abend und fünf Autor:innen ab; er endet musikalisch mit der in Stuttgart lebenden georgischen Komponistin, Pianistin und Sängerin Russudan Meipariani – auch sie wird ein Souvenir mitbringen.