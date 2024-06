Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2024: Geboren 1937 in Den Haag, wird Emmie Arbel mit ihrer jüdischen Familie 1942 von den Nazis deportiert. Sie überlebt als Kind die Konzentrationslager Ravensbrück und Bergen-Belsen. Ihre Eltern und Großeltern sind im Holocaust ermordet worden. Mit ihren Brüdern wird Emmie nach dem Krieg von einer Pflegefamilie adoptiert und lebt in den Niederlanden. 1949 wandert die Familie schließlich nach Israel aus. Im Kibbuz fühlt Emmie sich isoliert und nirgends zugehörig. Bis sie als junge Frau ihr Leben in die eigenen Hände nimmt. Emmie Arbel lebt heute nahe Haifa. Immer wieder reist sie nach Deutschland, um als Zeitzeugin zu sprechen. Auf Basis persönlicher Begegnungen und Gespräche schat Barbara Yelin eindringliche Erinnerungsliteratur. Yelin zählt zu den bekanntesten deutschen Comic-Künstler:innen.