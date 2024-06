Sommer der Künste - Villa Massimo zu Gast in Stuttgart

Ins Ohr und fürs Auge: Am 20. Juli lesen die Rompreisträger:innen der Deutschen Akademie Villa Massimo Kristof Magnusson, Katerina Poladjan und Arne Rautenberg aus ihren literarischen Arbeiten, die in Rom entstanden sind oder mit dem Aufenthalt in Rom in Verbindung stehen. Von Kristof Magnusson und Arne Rautenberg sind ebenso bildnerische Arbeiten zu sehen, von Olga Martynova ein Lyrik-Künstlerbuch, entstanden gemeinsam mit der Malerin Elisa Montessori. Auch die drei Rompreisträger:innen der Sparte Bildende Kunst, Danica Dakić, Liza Dieckwisch und Stefan Vogel sind mit Werken zu sehen. Zum Abschluss des Abends wird der Komponist und Rompreisträger Marko Nikodijević zusammen mit den Lyrikern Marcel Beyer und Arne Rautenberg am Plattenteller ausgewählte Titel zu Gehör und ins Gespräch bringen.

Programm

19:00 – 19:40 Uhr Lesung Kristof Magnusson

19:40 – 20:20 Uhr Lesung Katerina Poladjan

20:20–21:00 Uhr: Pause

21:00–21:40 Uhr Lesung Arne Rautenberg

21:45–22:30 Uhr Am Plattenteller: Marcel Beyer, Marko Nikodijević und Arne Rautenberg