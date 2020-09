Besondere Zeiten bringen besondere Umstände hervor. Dies ist etwas, was uns allen in den letzten Monaten sehr deutlich geworden ist. Glücklicherweise ist der Verzicht auf Live Musik ein Umstand, welcher wieder teilweise aufgehoben wurde. Dass Jumaa nun nach seinem im Frühjahr ausgefallenen Konzert wieder ins BIX zurückkehren kann, ist natürlich wunderbar. Für diesen besonderen Abend hat er ein spezielles Quartett zusammengestellt. Musikalisch wird es ein abwechslungsreicher Abend werden. Soul, Jazz, Blues Funk und vieles mehr kommen da zusammen. Neben Eigenkompositionen, wird Jumaa auch einige ausgewählte Covers in seiner speziellen Art und Weise präsentieren und dem Publikum einen erfüllten, inspierierenden und vor allem einen Abend mit viel Soul und guter Musik geben.