Jumaa – "A Silent Revolution"

It is about time! Das offizielle Release-Konzert zu Jumaa's neustem Album "A Silent Revolution" findet statt. Und wo wäre ein geeignetere Ort dafür, als in seinem musikalischen Wohnzimmer, dem BIX Jazzclub?! In den letzten Jahren hat Jumaa immer wieder mit abwechslungsreichen Konzerten den Club zum Kochen gebracht – ob mit Eigenkompositionen, als Featured Artist oder mit seinem Coverprogramm der speziellen Art: "Evening is Ecletic".

Ein Konzert mit ihm ist für Publikum und Musiker immer etwas besonderes. Seine Musik, Arrangements und seine Stimme sind alles andere als leise. Spielend und voller Selbstverständlichkeit balanciert der in Berlin lebende Sänger, Multi-Instrumentalist und Komponist zwischen Stilistiken und Genres ohne dabei jemals verkrampft oder gewollt zu klingen. Neben Miles Davis, Stevie Wonder oder Nina Simone zählt er auch Afrobeatlegende Fela Kuti, Bob Marley und J Dilla zu seinen Vorbildern und Inspirationsquellen. Sein musikalisches Spektrum ist weit gefechert; Anleihen aus Funk, Jazz, Blues, Soul sind ebenso existent, wie RnB, Afrobeat und Gospel. Alles natürlich in Jumaas spezieller Weise und durchzogen von einem verbindenden, roten Faden.

Mit seinem Konzeptalbum "A Silent Revolution" hat Jumaa ein für sich wichtiges Album kreiert, welches vom gegenwärtigen Zeitgeschehen inspiriert wurde. Mit lyrischer Finesse und musikalischem Tiefgang hat er Kompositionen geschaffen, die zeitlos, berührend und einfach gut sind. Der Beweis dafür, dass auch in Deutschland moderne, organische Soul-Jazz-Musik komponiert und performt wird. Selbstverständlich wird er wieder mit Top Musikern diesen Abend gestalten und für die eine oder andere Überraschung sorgen. Jeder, der anspruchsvolle Musik mit Seele und Groove liebt, sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen.