Jumaa & Band - "Soulful, Sophisticated, Spiritual"

Für jeden Liebhaber von Musikern wie Gregory Porter, Nina Simone, Bill Withers oder Stevie Wonder wird dieser Abend eine wahre Freude werden. Jumaa kann man problemlos in einem Atemzug mit diesen Musikern nennen, da es auch ihm mit Leichtigkeit gelingt musikalische Brücken zu schlagen, welche andere nicht für möglich halten.

Zum wiederholten Male wird der in Berlin lebende Sänger, Multi-Instrumentalist, Komponist und Arrangeur das BIX mit seiner einzigartigen musikalischen Mixtur zum Kochen bringen. Jeder, der eines seiner vorherigen Konzerte miterlebt hat, kann bestätigen, dass die Abende mit diesem Ausnahmemusiker so Einiges zu bieten haben.

Voller Selbverständlichkeit verbindet er Stilistiken wie Soul, Jazz, Afro oder Blues zu seinem Sound. Er besitzt das Verständnis für die Tradition, jedoch ohne jemals den Blick in die heutige Zeit außer Acht zu lassen. Die Themen seiner Lieder bringen den Zuhörer genauso zum Lachen wie auch zum Nachdenken und Innehalten. All diese Aspekte, gepaart mit seinem Charisma als Bandleader, machen die Musik und Konzerte von Jumaa so besonders. Wie immer wird es garantiert ,Food for your Body, Mind and Soul‘ sein!

“There are simply two kinds of music, good music and the other on“(Duke Ellington)

Besetzung: Jumaa (voc, rhodes); Heiko Giering (sax, fl); Philipp Mates (trp, flgn); Jo Ambros (guit); Roberto Volse (b); Martin Grünenwald (dr)+ Special Guests

Mehr Infos unter: www.jumaa.net & www.jumaa.bandcamp.com

Official Music Video: www.youtube.com/watch?v=zHYB5QAYdeE