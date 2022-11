Jumbo Fit Kurs für die Region Reutlingen

Der Abnehmkurs „Jumbo Fit“ für Kinder von 8-12 Jahren, startet am 09. November und wird an 12 Terminen mit Ernährungs- und Bewegungsteil neues Wissen und Verhaltensweisen bilden. Im Gesundheitszentrum in Eningen soll spielerisch und altersgerecht eine gesunde Ernährungsweise erlernt und Spaß an Bewegung vermittelt werden. Natürlich sollen nebenbei auch ein paar Pfunde purzeln.

Die Teilnehmer setzen ihren ganzen Muskeln ein und alle Sinne werden trainiert. Um sich gesund zu entwickeln, brauchen die Kinder Bewegung und die richtige Ernährung. Und um den Übergang in die Praxis zu erleichtern werden in erster Linie Koordination und Nutzung von Alltagsbewegungen geschult. Einfache Tipps zu Ernährungswissen und Bewegung sind das Ziel des Kurses.

Bei Interesse einfach bei den Gesundheitsexperten oder dem eigenen Arzt nachfragen.

Anmeldungen bitte über kid-kg.de/kontakt/

Ort: Gesundheitszentrum Eningen, In der Raite, 72800 Eningen unter Achalm