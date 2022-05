In der Kulturscheune [ zamma ] in Remshalden-Geradstetten findet immer donnerstags ein Bistro mit Live Musik statt; Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr, Musik-Beginn: 19.30 Uhr; über die Wintermonate (Oktober-Mai) sind die Musiker*innen im gemütlichen Scheunenraum in der Kulturscheune, von Juni bis September spielen die Bands auf einer Bühne.

Am 23. Juni spiel JUMIFA fetzige Sounds.