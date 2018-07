Jumping fingers 2018 - Konzert mit dem Gismo Graf Trio

Gismo Graf, der 22 jährige Stuttgarter Shootingstar des Gypsy Swing hat einen festen Platz in der weltweiten Riege der Spitzengitarristen eingenommen und gehört zweifelsfrei zu den besten Gypsy Jazz Gitarristen der Gegenwart. Gismo wagt die Brücke vom Gypsy Jazz bis hin zu Pop, Bossa Nova, Swing und ausdrucksstarken Eigenkompositionen. Zu keinem Zeitpunkt bekommt der Zuhörer das Gefühl Zeuge einer willkürlichen Aneinanderreihung von Musiktiteln zu sein. Vielmehr schafft es das Trio, das Publikum von Stück zu Stück aufs Neue zu überraschen und es mit Ihrer Bühnenpräsenz und Spielfreude bis in die letzten Reihen zu begeistern. Begleitet wird Gismo von seinem Vater und Mentor Gismo Graf der an der Rhythmusgitarre. Den Part am Kontrabass übernimmt Joel Locher, bzw. der renommierte Jazzbassist Davide Petrocca.