Jumping Fingers 2019 - Konzert mit Stephanie Jones

Für die Freunde akustischer Gitarrenmusik bietet die Stadt Ellwangen auch im Jahr 2019 ein ausgewogenes musikalisches Programm, präsentiert von absoluten Könnern und ausgezeichneten jungen Musikern. Start der diesjährigen Reihe ist am 16. März mit Stephanie Jones, die in ihrem Heimatland Australien zu den erfolgreichsten jungen klassischen Gitarristinnen gehört. Derzeit absolviert sie ihren Masterstudiengang an der Musikhochschule Weimar bei Prof. Müller-Pering.

Passend zur Urlaubszeit folgen 2 Freiluftkonzerte im lauschigen Lesegarten des Palais Adelmann: Beim Doppelkonzert der beiden Ensembles 'Artis Gitarren-Duo' und 'Guitarra a dos' am 10. August wird eine musikalische Reise durch Spanien und Lateinamerika unternommen. Ebenfalls in Südamerika und der iberischen Halbinsel ist Oliver Jaeger am 16. August am gleichen Ort unter dem Titel 'mediterran-atlántico' unterwegs. Neben der Gitarre spielt er auch auf dem Bandoneon und der seltenen Symphonetta. Selbstverständlich werden die Konzerte auch bei schlechter Witterung veranstaltet, dann allerdings im Vortragssaal des Palais Adelmann.

Weiter geht es am 19. Oktober mit der jungen Ausnahmegitarristin Julia Trintschuk, die u.a. 1. Preise bei renommierten Gitarrenwettbewerben in Bratislava und Wien erhielt. Sie absolviert derzeit ihren Masterstudiengang an der Musikhochschule Stuttgart bei Mateus dela Fonte.

Zum Abschluss der diesjährigen Reihe geht es nochmals nach Südamerika: Antonio Malinconico und Martin Müller präsentieren als MduoM unter dem Titel 'Jardim Brasileiro' vorwiegend brasilianische Gitarrenmusik.