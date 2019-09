Jumping fingers 2019

× Erweitern Julia Trintschuk Julia Trintschuk

Julia Trintschuk, geb. 1997, erhält seit ihrem vierten Lebensjahr Klavier- und Gitarrenunterricht u.a. bei Anatoli Trintschuk, Prof. Mario Sicca, Martin Wiedmann, Prof. Johannes Monno, Ivo und Sofia Kaltchev und Mateus dela Fonte.

2013 bis 2015 war sie Jungstudentin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. In dieser Zeit hat sie mit großem Erfolg an vielzähligen Wettbewerben sowohl am Klavier als auch an der Gitarre teilgenommen. 2013 erhielt sie einen ersten Bundespreis in der Kategorie Gitarrenduo, der mit einem Sonderpreis der EGTA (European Guitar Teachers Association) und dem Sonderpreis der Stiftung Musikleben verbunden war. Im Herbst 2015 gewann sie den ersten Preis sowie den Grand Prix bei dem „International Bratislava Guitar Youth Competition“ und wurde „Laureate 2015“. 2016 folgte ein erster Preis beim Hannabach Wettbewerb sowie der Sonderpreis für die beste Interpretation romantischer Musik beim Forum Gitarre Wien.Seit 2009 nimmt sie regelmäßig an diversen Gitarrenfestivals teil und erhielt dort Meisterkurse bei herausragenden Persönlichkeiten der Gitarrenszene, u.a. bei Pepe Romero, Scott Tennant, Pavel Steidl und William Kanengiser. Ihre rege Konzerttätigkeit, die sie im Alter von 16 Jahren mit dem "Concierto de Aranjuez" für Gitarre und Orchester in der Stadthalle Reutlingen begann, führte sie bisher nach Mexiko, Russland, Polen, Italien, Spanien, die Slowakei und die Niederlande.Zurzeit studiert Julia Trintschuk Gitarre an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart in der Klasse von Mateus dela Fonte.