Jumping fingers 2020 - Gismo Graf Trio

Gismo Graf Trio (Gypsy Jazz)

Der junge Stuttgarter Gitarrist Gismo Graf kann inzwischen auf eine sagenhafte Karriere mit zahlreichen Konzerten und Tourneen weltweit, sowie bisher vier Album Produktionen zurückblicken. In der Gypsy- und Jazz-Szene hat er einen Spitzenplatz eingenommen und gehört zu den besten Gypsy Jazz Gitarristen der Gegenwart. Er pflegt die Tradition, die mitreißende Spielart im Geiste des großen Django Reinhardt weiter zu führen. Gismo Graf ist einer der jungen Wilden, die mit feinfühligem Respekt vor der Vergangenheit dem Gypsy Jazz ein zeitgemäßes Gesicht geben. Durch seine innovative Spielart vereinigt er scheinbar spielerisch verschiedenste Genres wie Jazz, Pop, Swing, Bossa Nova, uvm. Zusammen mit Joel Locher am Kontrabass und Joschi Graf an der Rhythmusgitarre schafft es das Trio, das Publikum von Stück zu Stück aufs Neue zu überraschen und es mit Ihrer lockeren und unterhaltsamen Bühnenpräsenz und Spielfreude bis in die letzten Reihen zu begeistern.