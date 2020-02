Jumping fingers 2020 - Roger Tristao Adao

Der freischaffende Gitarrist studierte in Berlin und Düsseldorf klassische Gitarre und gibt regelmäßig international Konzerte. Konzertreisen auf führten ihn u.a. nach Chile, Peru, Bolivien, Brasilien und Indien, sowie nach Namibia, Südafrika und Vietnam. 2014 verbrachte er ein Jahr in Sevilla und vertiefte seine Flamenco-Kenntnisse und Spieltechniken. Das Programm des Abends bietet ein Programm, in dem die ursprünglichen Tänze wie Sevillanas oder Grandinas den komponierten Stücken gleichen Titels gegenüberstellt werden oder den Einfluss der traditionellen Tänze auf die Kompositionen von z.B. Isaac Albéniz zeigt. So ist das Stück „Cadiz“ von der Tanzform her eine Alegria, des Tanzes, den man in Cadiz tanzt. „Rumores de la Caleta“ ist eine Malgueña, dem Tanz aus Malaga.