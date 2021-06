Jumping fingers 2021: Maximilian Mangold (Gitarre)

Maximilian Mangold gilt als einer der im Augenblick künstlerisch interessantesten deutschen Gitarristen. Der vielfache Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe gibt als gefragter Solist zahlreiche Konzerte im In- und Ausland und ist ein ebenso vielseitiger Kammermusiker in mehreren Ensembles. In seinem Programm spannt er einen weiten Bogen von der Barockmusik über die Romantik bis hin zu spanischer Musik. Auf dem Programm stehen Werke aus vier Jahrhunderten von David Kellner, Johann Kaspar Mertz, Isaac Albeniz, Mario Castelnuovo-Tedesco u.a. Ein stilistisch höchst abwechslungsreiches Programm von barocker Strenge bis zu temperamentvoller spanischer Musik.

www.maximilianmangold-gitarre.de