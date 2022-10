Jumping fingers 2022 - Bolz und Knecht

Die aus dem Ostalbkreis stammenden Musiker Christian Bolz und Tobias Knecht präsentieren sich erstmals mit einem reinen Gitarrenprogramm. Im Mittelpunkt stehen die Eigenkompositionen des Duos, die sämtliche Facetten der akustischen Gitarre beleuchten. Zusätzlich haben die beiden das Programm noch mit verschiedensten Stücken der Gitarrenliteratur angereichert. Von Klassik über Bossa Nova und Flamenco bis hin zu Rockmusik. So kommen auch Werke von J. S. Bach, W. A. Mozart und Bearbeitungen von Piazolla zur Aufführung.

Der Aalener Christian Bolz absolvierte ein Gitarrenstudium an der Los Angeles Music Academy in Kalifornien bei Frank Gambale, Mike Stern und Jeff Richman und hat ist zudem als Jazz-Saxophonist bekannt. Tobias Knecht absolvierte nach einem Gitarrenstudium am Münchner Gitarren Institut von 2009-2014 ein Studium der Jazzgitarre und klassischen Gitarre an der Hochschule für Künste in Bremen bei Andreas Wahl und Professor Jens Wagner.