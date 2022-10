Jumping Fingers 2022 - Weihnachten mit dem Münchner Gitarren Trio

Das seit 2008 bestehende Trio gastierte bereits bei zahlreichen renommierten Konzertreihen und Festivals, u.a. in der Philharmonie von St. Petersburg, den Konzertreihen „Les Rencontres Guitarre de Bulle“ (Schweiz), „Recital Gitarre International“ in Nürnberg, mehrfach zum „Internationalen Gitarrenfestival“ in Kühlungsborn, dem Musikfestival „Musikfestwochen Donau-Oberschwaben“, den Sythener Gitarrentagen, dem Münchner Gasteig, den Ismaninger, Fürther und Marburger Schlosskonzerten, in den Festsaal des Klosters Seeon, der Münchner Residenz, den hochkarätigen Weilburger Schlosskonzerten und den Klosterkonzerten Maulbronn. Mit Kompositionen von Antonio Vivaldi, Joseph Haydn und Johann Sebastian Bach, sowie Auszügen aus der virtuosen Nussknacker-Suite von Pjotr Ilitsch Tschaikowsky und Weihnachtsliedern aus aller Welt, von Thomas Etschmann harmonisch und melodisch in ein faszinierendes Licht getaucht, holen die drei Musiker ihr Publikum aus der vorweihnachtlichen Hektik und sorgen für besinnliche Momente.