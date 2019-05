Ungeahnte neue Geschmackserlebnisse: Viele Pflanzen laden geradezu dazu ein, die Welt des Geschmacks neu zu entdecken. Bei der Sonntagsführung durch die Hohenheimer Gärten lernen die Besucherinnern und Besucher, woran sie die „wilden Grünen“ erkennen können, was sie so besonders macht und was es sonst noch über sie zu erzählen gibt.

Sonntag, 2. Juni 2019, 14:00 Uhr, Treffpunkt: Unter dem Schossbalkon, Schloss Hohenheim 1, 70599 Stuttgart

Eintritt: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro)